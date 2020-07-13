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Kayserispor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Küme düşme potasındaki Kayserispor, 9 kişi tamamladığı mücadelede son dakika golüyle 1 puan almayı başardı.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Kayserispor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelenin son dakikasına kadar pes etmeyen Kayserispor, 9 kişi tamamladığı mücadeleyi 90+2'de Artem Kravets'in golüyle 1-1'lik beraberlikle bitirdi.

Kayserispor aldığı bir puan sayesinde lige tutunma ümitlerini sürdürdü.

Konuk ekip Gaziantep FK'nın golü ise 62. dakikada Maxim'den geldi.

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