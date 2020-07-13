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Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Kasımpaşa 2-0 kazanarak 3 puana uzandı. Kasımpaşa'nın galibiyeti sonrası Çaykur Rizespor 32 puanla 15. sırada kaldı.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya mağlup olarak ateş hattına düştü.

İLK YARIDA GOLSÜZ SESSİZLİK

Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk 45 dakika gol sesi çıkmadı. Küme düşme potasındaki Çaykur Rizespor, ilk yarıda etkili bir performans sergilese de atakların sonunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

KASIMPAŞA 2. YARIDA GÜLDÜ

Ev sahibi Kasımpaşa, ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. 53. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında H. Hajradinovic takımını öne geçiren golü attı. 1-0

Çaykur Rizespor kalesinde ataklarını sıklaştıran Kasımpaşa, Tarkan Serbest'in asistini iyi değerlendiren Anıl Koç ile 78. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

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