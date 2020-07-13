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Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer iması!

Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferine kesin gözüyle bakılırken, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivassporlu Emre Kılınç'ın sosyal medyada fan sayfasını takibe aldı.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer iması!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini büyük ölçüde noktaladığı iddia edilirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir hamle geldi.

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmişti ve Emre Kılınç performansıyla maça damga vurdu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Albayrak, sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Emre Kılınç'ın sosyal medyada bir fan sayfasını takibe aldı.

Sarı kırmızılı taraftarlar transferin artık büyük ölçüde bittiğini ifade etmeye başladı.

Kaynak:Fotomaç

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