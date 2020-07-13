13 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Alman forvet ile anlaştı

Fenerbahçe Alman forvet ile anlaştı

Basketbolda yeniden yapılanmaya giden Beko, ’te forma giyen 29 yaşındaki Alman forvet ile anlaştı. Sarı lacivertliler Alman yıldız ile 2 yıllık anlaşma yaptı

SPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
ABONE OL
Fenerbahçe Alman forvet ile anlaştı

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Bayern Münih'te forma giyen 1991 doğumlu Alman uzun forvet Danilo Barthel ile anlaştı.

Danilo Barthel, Bayern Münih forması giydiği süre zarfında 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında Almanya Ligi, 2018 yılında da Almanya Kupası şampiyonlukları yaşarken, başarılı forvet, Almanya Milli Takımı'nı da 2017 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Dünya Kupası'nda temsil etti.

Sarı-lacivertliler, hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyen Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA