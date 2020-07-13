Trabzonspor taraftar moraliyle Denizli'ye gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti. Yolculuk öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'u 32'nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı.