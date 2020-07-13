Trabzonspor taraftar moraliyle Denizli'ye gitti
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, Denizlispor mücadelesi için taraftarının moraliyle harekete geçti. Bordo mavililer, saat 21.00’de Denizli Atatürk Stadyumu’nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti. Yolculuk öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Süper Lig'de son olarak Antalyaspor karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'u 32'nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı.
Kafilenin Denizli yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Daha sonra Trabzon Havalimanı'na giden Trabzonspor kafilesi, özel uçak ile Denizli'ye hareket etti. Bordo mavililer, saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Cezalı başkan maçı vinç üzerinde izledi
- Derbide kazanan Antalyaspor!
- Ankaragücü Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti
- Toroğlu'ndan flaş sözler "Fatih Terim bıraksın"
- Arda Turan için flaş iddia
- Galatasaray 17 yaşındaki kaptanı ile sahada
- Avusturya'da zafer Hamilton'ın oldu
- Terim çileden çıktı
- Sivasspor Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
- Hatayspor Süper Lig'e yükseldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?
- Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
- Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...