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Trabzonspor taraftar moraliyle Denizli'ye gitti

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , Denizlispor mücadelesi için taraftarının moraliyle harekete geçti. Bordo mavililer, saat 21.00’de Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020
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Trabzonspor taraftar moraliyle Denizli'ye gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli'ye hareket etti. Yolculuk öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor karşısında kaybettiği 2 puanla zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'u 32'nci haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçı öncesi taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafilenin Denizli yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çok sayıda taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Daha sonra Trabzon Havalimanı'na giden Trabzonspor kafilesi, özel uçak ile Denizli'ye hareket etti. Bordo mavililer, saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

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