Son dakika: Türkiye ile Almanya hazırlık maçı yapacak!
Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'de Türkiye ile Almanya arasında bir hazırlık maçı yapılacak. Karşılaşma Köln'de oynanacak.
Almanya Teknik Direktörü Löw karşılaşma ile ilgili olarak "Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler." dedi.
"SEYİRCİ ÖNÜNDE OYNAYABİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile Köln'de hazırlık maçı oynanacağını açıkladı. Bir dönem ülkemizde de görev yapan sonrasında da Almanya Milli Takımı ile başarılar kazanan Joachim Löw açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum"
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