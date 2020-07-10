10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ukrayna liginde şoke eden olay! Karpaty ligden men edildi

Ukrayna liginde şoke eden olay! Karpaty ligden men edildi

'de mücadele eden ve bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan , son iki maçına çıkmadığı gerekçesiyle ligden men edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2020
ABONE OL
Ukrayna liginde şoke eden olay! Karpaty ligden men edildi

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karpaty'nin Mariupol ile oynaması gereken maçlara geçerli bir sebep göstermeden çıkmadığı ve ligden men edildiği belirtildi.

Ligin son sırasında yer alan takımın kalan maçlarının 3-0 hükmen mağlup sayılacağı kaydedildi.

Kulübün profesyonel statüsünde bir değişiklik olmayacağı ve gelecek sezon bir alt ligde mücadele etmek için başvuru yapabileceği ifade edildi.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA