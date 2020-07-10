Ukrayna liginde şoke eden olay! Karpaty ligden men edildi
Ukrayna Premier Lig'de mücadele eden ve bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan Karpaty, son iki maçına çıkmadığı gerekçesiyle ligden men edildi.
Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karpaty'nin Mariupol ile oynaması gereken maçlara geçerli bir sebep göstermeden çıkmadığı ve ligden men edildiği belirtildi.
Ligin son sırasında yer alan takımın kalan maçlarının 3-0 hükmen mağlup sayılacağı kaydedildi.
Kulübün profesyonel statüsünde bir değişiklik olmayacağı ve gelecek sezon bir alt ligde mücadele etmek için başvuru yapabileceği ifade edildi.
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