10 Temmuz 2020, Cuma
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Amerikan Birinci Futbol Ligi'ne koronavirüs darbesi! Ligden çekildiler

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden , kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Amerikan Birinci Futbol Ligi'ne koronavirüs darbesi! Ligden çekildiler

Kulüpten yapılan açıklamada, toplamda 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Nashville, 10 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, dün başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.

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