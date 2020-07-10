Trabzonspor'a karşı kurulan kirli düzen belgelendi

Sezon başından itibaren hakem hataları nedeniyle ağır bedeller ödeyen ve ciddi puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, son iki haftada ise göz göre göre hakem hatalarına kurban ediliyordu. Geçen hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçta hakem Cüneyt Çakır, Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı fair-play dışı hareketi gözünün önünde olmasına rağmen cezalandırmazken, bordo-mavili futbolcudan sarı kartı esirgemedi.





ALİ PALABIYIK İKİ POZİSYONU DA ATLAMADI

Ancak VAR'da görev yapan Ali Palabıyık'ın uyarısı ile pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır bu sefer biraz da mecburen Feghouli'ye kırmızı kartını çıkardı. Ardından bu kez Donk'un Sörloth'a ceza sahası içerisinde yaptığı faulü çok yakın olmasına rağmen görmeyen Çakır, VAR'daki Ali Palabıyık'ın uyarısıyla izleyerek ancak penaltıyı çalabildi. VAR uyarıları olmasa bu pozisyonlar es geçilecek ve Trabzonspor engellenecekti.





ANTALYA MAÇINDA DA AYNI SENARYO

2-2 biten Antalyaspor karşılaşmasında da aynı durum yaşandı. Hakem Halil Umut Meler ilk olarak 14. dakikada ceza sahasında Veysel Sarı'nın eline çarpan topu görmezken, VAR'daki Serkan Tokat'ın uyarısıyla penaltıyı verdi. 42. dakikada Mukairu'nun Ekuban'a arkadan yaptığı sert müdahaleyi Meler dibinde olmasına rağmen ancak VAR uyarısıyla izleyip belirleyebildi ve penaltı noktasını gösterdi. Bu iki maçtaki 4 kritik pozisyonda VAR uyarıları ile 4 puan alabilen Trabzonspor, sezon başından beri hakem hataları nedeniyle yaklaşık 15 puan kaybı yaşadı.



BİR GÖRÜŞ / ERMAN TOROĞLU



BAZILARINA HAKEM HATASI VAR, BİRİNE HİÇ YOK!

VAR da afaki bir konu oldu… Bazen çok iyi uygulanıyor VAR ama genelde doğru mu uygulandı? Hayır… VAR standartlara göre değil, bazı takımlara göre uygulandı... Maçı bazen sahadaki hakem idare etti bazen VAR'daki hakem… VAR'da görev yapan teknisyenlerin de ya kafaları karıştı ya kafaları karıştırıldı… Eğik ofsayt çizgileri çizdiler. Halıların püsküllerini kıvırmaya yarayan overlok makinaları gibiydiler. Bir eteklik yapmadıkları kaldı. Bazı futbolcuları bu görüntülerle hedef tahtasına oturttular, bazı futbolcuları cezalandırdılar, bazılarını görmemezlikten getirdiler. Yani kestirmeden bu sene hakem hataları bazı takımlara fazlaca yapıldı. Hatta bir takıma çok az yapıldı! Demek ki tesadüf! Bunları yapanları da Allah'a havale etmek gerek. Çünkü başka havale edilecek yer yok. Eğer ederseniz yüklü havale masrafları ödersiniz, bir sonuç da çıkmaz.

Yunus Emre Sel-SABAH