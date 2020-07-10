10 Temmuz 2020, Cuma
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Kevin Prince Boateng’den ırkçılığa karşı hareket

’ın Ganalı golcüsü Kevin Prince Boateng, maçında attığı golün ardından ırkçılık karşıtı hareket yaptı.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Kevin Prince Boateng’den ırkçılığa karşı hareket
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada başlayan ırkçılık karşıtı hareket sonrasında, sağ eli yumruk yapmak, sembol hareket olmuştu. Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında ikinci golünü atan Kevin Prince Boateng de gol sevincinin ardından bu hareketi yaptı. Irkçılığa karşı olduğunu vurgulayan golcü futbolcu, yaptığı gol sevinciyle de mesaj gönderdi.

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