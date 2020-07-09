Gaziantep FK evinde Konyaspor'u 3-1 yendi
Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme potasındaki Konyaspor'u ağırlayan Gaziantep FK, 3 golle 3 puana uzandı. 30 puanda kalan Konyaspor, 17. sırada kaldı.
Gaziantep FK, küme düşme potasındaki Konyaspor'u Süper Lig'in 31. haftasında ağırladı.
Konyaspor 13. dakikada Milosevic ile öne geçti ve ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi Gaziantep FK, bulduğu 3 golle galibiyete uzandı. Gaziantep FK'nın gollerini 87. dakikada penaltıdan Maxim, 88'de Furkan Soyalp ve 90+9'da Pawlowski attı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR::
13. dakikada konuk ekip öne geçti. Ömer Ali'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Milosevic, uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0
25. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim, dönerek yaptığı vuruş direkten geri döndü. Seken topu Kenan tamamlamak istedi, ama savunma araya girdi.
26. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında Ömer Ali'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Bajic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.
45+2 dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Ömer Ali sağ kanatta hareketlenip ortasını yaptı. Savunmadan seken meşin yuvarlakla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay, son anda topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahasına doğru sokulup çaprazdan vuruşunu yaptı. kaleci Ertuğrul topu güçlükle çeldi.
71. dakikada konuk takım ikinci gole çok yaklaştı. Miya'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Milosevic'in sert şutunda kaleci Günay gole izin vermedi.
80. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet'in pasıyla ceza sahasına sokulan Maxim, karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.
84. dakikada Muhammet'in ortasında Volkan'ın topla elle oynadığını belirten hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıyı gole çeviren Maxim, takımına beraberliği getirdi. 1-1
88. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Morais'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Furkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
90+9. dakikada Konyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul da öne çıkmıştı. Kullanılan köşe vuruşunda topu kontrol eden kaleci Günay oyunu çabuk başlattı. Pawlowski topla boş kaleye koşup topu filelere gönderdi. 3-1
Karşılaşmanın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Maç ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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