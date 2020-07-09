Son dakika: Galatasaray'dan flaş yabancı kuralı açıklaması
Son dakika haberi...Galatasaray resmi sitesinden yeni yabancı kuralıyla ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yabancı kuralı düzenlemesine ilişkin sarı kırmızılı kulüp "Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yabancı kuralı düzenlemesine ilişkin resmi siteden bir açıklama yayımlarken alınan kararın Türk futboluna bir yarar sağlamayacağı yönünde görüş bildirildi. Kararın uygulanma sürecine ilişkin ise "Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.
Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.
Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Galatasaray Spor Kulübü
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