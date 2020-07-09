Edgaras Ulanovas Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı oyuncu Edgaras Ulanovas'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüp, Litvanyalı basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 6 sezondur Zalgiris'te forma giyen 28 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Edgaras Ulanovas, sarı-lacivertli takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Öncelikle bana güvendikleri ve bu fırsatı tanıdıkları için Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Böylesine müthiş geçmişi olan ve takımlarına tutkuyla bağlı, harika taraftarlara sahip bir kulübü temsil etmek, kariyerimde ileriye doğru atılmış bir adım olacak. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için herkese çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz. Umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız." ifadelerini kullandı.
EDGARAS ULANOVAS: HEP BİRLİKTE BİRÇOK GÜZEL ANIYA İMZA ATACAĞIZ
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Kendisine güvendiği ve fırsat verdiği için Fenerbahçe'ye teşekkür eden Edgaras Ulanovas, "Böylesine müthiş geçmişi olan ve takımlarına tutkuyla bağlı, harika taraftarlara sahip bir kulübü temsil etmek, kariyerimde ileriye doğru atılmış bir adım olacak. Bana gönderdiğiniz tüm mesajlar için herkese çok teşekkür ediyorum, ilk andan itibaren bu sevgiyi hissedebilmek çok değerli. Yakında İstanbul'da görüşeceğiz. Ve umarım hep birlikte birçok güzel anıya imza atacağız" diye konuştu.
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