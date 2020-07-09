10 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaray'ın yıldızı Andone ameliyat edildi

Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın Rumen yıldızı Andone, ameliyat edildi. Florin Andone kulüp doktoru Yener İnce tarafından diz ameliyeti oldu.

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Galatasaray'ın yıldızı Andone ameliyat edildi

Galatasaray'da Süper Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Rumen golcünün Liv Hospital'da kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatı geçirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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