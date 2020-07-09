Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak.
KASIMPAŞA: Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Hadadi, Fernandes, Aytaç, Hajradinovic, Pavelka, Quaresma, Thiam, Koita.
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