Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak.



KASIMPAŞA: Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Hadadi, Fernandes, Aytaç, Hajradinovic, Pavelka, Quaresma, Thiam, Koita.