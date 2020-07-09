Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31.haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk etti. Üst sıralarda iyi bir konum elde etmek isteyen Beşiktaş, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2'ye çevirmeyi bildi ve ligde 4.sıraya yükseldi. Beşiktaş'ın gollerini Tyler Boyd, Boateng ve Güven Yalçın kaydederken Kasımpaşa'nın golleri Koita'dan geldi.
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.
Tyler Boyd'un 6. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekip Koita'nın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 geride bitirdi.
İkinci yarının başında Kevin-Prince Boateng'in golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş, son dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi.
TYLER BOYD LİGDE İLK GOLÜNÜ ATTI
Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan Boyd, Beşiktaş formasıyla 18. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.
Amerikalı oyuncu, mücadelenin 6. dakikasında attığı golle siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçirdi.
BURAK YILMAZ VE GÖKHAN GÖNÜL İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül mücadelenin ilk yarısı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldılar.
Bir pozisyon sonrası sakatlanarak yedek kulübesine değişiklik işareti yapan Burak Yılmaz 11. dakikada kenara gelirken, yerine Güven Yalçın oyuna girdi.
Burak Yılmaz'ın yanı sıra Gökhan Gönül de yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Bir pozisyonun ardından sahada sekerek oyunu sürdürdüğü gözlemlenen tecrübeli oyuncu 37. dakikada yerini Kevin-Prince Boateng'e bıraktı. Kalan dakikalarda sağ bekte Gökhan'ın yerine Jeremain Lens görev yaparken Boateng ileri uçta forvet olarak oynadı.
BOATENG 8 MAÇ SONRA GOL ATTI
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin-Prince Boateng 8 maç sonra gol attı.
Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayla 10. lig maçına çıkan Boateng, 49. dakikada Lens'in sağdan ortasını gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi.
Ligde sadece Gaziantep Futbol Kulübü ve Trabzonspor'a karşı gol atan Boateng, bu golle birlikte siyah-beyazlı formayla üçüncü golünü kaydetti.
Boateng golünü ırkçılığa karşı bir sembol haline gelen sağ yumruğunu havaya kaldırarak kutladı.
ATİBA HUTCHİNSON CEZALI
Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Atiba Hutchinson mücadelenin 63. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Tecrübeli oyuncu ligin 32. haftasında oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
GÜVEN YALÇIN 25 HAFTA SONRA GOL ATTI
Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın 25 hafta sonra golle buluştu.
Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından oyuna giren ve son dakikada attığı golle Beşiktaş'a kritik 3 puanı kazandıran isim olan Güven Yalçın bu sezon üçüncü golünü kaydetti.
Ligin 2. haftasında Göztepe'ye, 6. haftasında da Trabzonspor'a gol atan Güven Yalçın 31. haftada da Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşadı.
Kilolu olduğu iddiasıyla eleştirilen genç oyuncu, attığı golün ardından formasının önünü açıp karın kaslarını göstererek mesaj verdi.
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