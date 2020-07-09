Fenerbahçe'de büyük operasyon başlıyor!
Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro revizyonu için düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği o isimlerle yolları tek tek ayıracak.
4. yıldız yolunda verilecek mücadele için takımda kalacaklar da gidecekler de büyük oranda belli. Bazı isimlerin kaderi ise henüz netleşmedi. İşte revizyonun ayrıntıları...
TAKIMDA KALACAKLAR
Mevcut ilk 11'den az sayıda isim yeni sezonda düzenli olarak şans bulacak. Ancak şampiyonluk mücadelesi verecek geniş kadroda birçok oyuncu yola devam edecek. Muriç, kadroya ismi ilk yazılan isim. Kaleci Altay Bayındır, orta sahada OzanTufan ve Luiz Gustavo, hücum bölgesinde ise Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın yerleri garanti. Sezon içerisinde sözleşme yenileyen Nabil Dirar da kalacak. Falette transferinin gerçekleşmesi için maaşında fedakârlık yapan Sadık Çiftpınar ve bu sezonun başarılı ismi Serdar Aziz de yeni sezonda Çubuklu'yu terletmeye devam edecek. Deniz Türüç de takımda kalıcı olacaklardan.
DURUMU BELİRSİZLER
Geleceği en çok merak edilen isim Hasan Ali Kaldırım. 2012'den beri Fenerbahçe forması giyen, kaptanlığa kadar yükselen Milli futbolcunun sözleşmesi bitiyor ve henüz yeni teklif yapılmadı. Yedek kaleci Harun Tekin ve yedek forvet Mevlüt Erdinç'in kalma ve gitme ihtimalleri eşit sayılır. 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Garry Rodrigues, yerine biri bulunursa gönderilebilir. Bekleneni veremeyen 22 yaşındaki sağ bek Murat Sağlam'ın geleceği de henüz netleşmiş değil. Sarı-Lacivertliler'de kaderi son 3 haftadaki performansına bağlı olan bir diğer futbolcu ise Tolgay Arslan.
TAKIMDAN GİDECEKLER
Liste biraz kabarık. Altyapıdan yetişen, 26 yaşında olmasına rağmen göze giremeyen kaleci Erten Ersu için yolun sonu geldi. Savunmada Zanka ve Simon Falette de yeni sezonda düşünülmüyor. Gruplaşmaya neden oldukları öne sürülen Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici de topun ağzında. Beklentileri karşılayamayan Jailson ve Zajc'ın Fenerbahçe günleri sayılı. İmza attığı 2013'ten beri beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk da artık Çubuklu'ya veda edecek. Sezon başında Almanya 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'e kiralık olarak gönderilen Michael Frey de Fenerbahçe'ye geri dönemeyecek.
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