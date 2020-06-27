27 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

'in güçlü takımlarından ile anlaşan Mert Hakan Yandaş, 'da yaşayan ailesini de 'a getirme kararı aldı. Samandıra Tesisleri'ne yakın bir ev tutacak Mert Hakan böylece yeni şehir ve takıma adaptasyon sürecinde ailesi yanında olduğu için zorluk çekmeyecek.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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MERT HAKAN YANDAŞ AİLESİYLE GELİYOR!

ile anlaşan Mert Hakan Yandaş ailesini de yanında getirecek. 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun ligin bitimiyle birlikte sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor. 'ta tek başına yaşayan Mert Hakan, 'daki yaşantısını ise ailesiyle birlikte kuracak. Mert Hakan, şu an 'da yaşayan anne, baba ve kız kardeşini İstanbul'a getirecek. Tesislere yakın ev tutacak olan yıldız futbolcu, Sivas'ta çektiği aile hasretini İstanbul'da yaşamayacak. Oyuncu yeni şehir ve takıma adaptasyon sürecinde aile desteği alacak.

HEDEFİ EURO 2021

MERT Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Sivasspor'la müthiş bir çıkış yakalayan Mert'in tek hedefi, bu çıkışı Fenerbahçe forması ile de sürdürüp Haziran 2021'de oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almak.

Sabah

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