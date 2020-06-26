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Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Mert Çetin Verona'da

Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen ile 'nin Roma forması giyen için de yarış içerisindeydi. 'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan Mert Çetin', tecrübe kazanması adına, gelecek sezonu Verona'da geçirecek.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan , daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor. Genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu Verona'da geçireceği iddia edildi.

Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.

YILLIK 1 MİLYON EURO'LUK ÖDEME

Roma Kulübü'nün Mert Çetin'i daha fazla tecrübe kazanması adına göndermeye karar verdiği öğrenildi. Verona, 1 yıllık bu transfer için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bedel ödeyecek.

OPSİYONLAR HAVADA UÇUŞTU!

Milliyet'in haberine göre; Kuzey İtalya ekibinin ısrarları sonucu sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı başardığı bildirildi. Ancak Roma'nın da böyle bir satın alma durumunda ilerde oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı kolaylaştıracak bir 'tekrar satın alma' maddesini de kontrata eklettiği öğrenildi.

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