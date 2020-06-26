Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi! Mert Çetin Verona'da
Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Mert Çetin için de yarış içerisindeydi. Gençlerbirliği'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan Mert Çetin', tecrübe kazanması adına, gelecek sezonu Verona'da geçirecek.
Gençlerbirliği'nden sürpriz bir transferle gittiği Roma kulübünde ilk sezonunda tecrübe kazanan Mert Çetin, daha da fazla tecrübe kazanması için geçici bir transferle başka bir takıma gönderiliyor. Genç savunma oyuncusunun gelecek sezonu Verona'da geçireceği iddia edildi.
Futbolcuyu daha önce de kadrosuna katmak isteyen ancak ara transfer döneminin son anlarında Roma'nın takımda tutmaya karar vermesiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Verona, bu kez sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. Galatasaray ile de ismi geçen Mert Çetin için Verona kulübünün, Romalı yetkililerle kiralık olarak el sıkıştıkları belirlendi.
YILLIK 1 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Roma Kulübü'nün Mert Çetin'i daha fazla tecrübe kazanması adına göndermeye karar verdiği öğrenildi. Verona, 1 yıllık bu transfer için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bedel ödeyecek.
OPSİYONLAR HAVADA UÇUŞTU!
Milliyet'in haberine göre; Kuzey İtalya ekibinin ısrarları sonucu sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı başardığı bildirildi. Ancak Roma'nın da böyle bir satın alma durumunda ilerde oyuncuyu tekrar kadrosuna katmayı kolaylaştıracak bir 'tekrar satın alma' maddesini de kontrata eklettiği öğrenildi.
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