Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarına 2-1 geride giren Çaykur Rizespor, son anlarda bulduğu 2 golle 3-2 kazandı.

:: MAÇTAN DAKİKALAR ::

8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-0

29. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-1

39. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

46. dakikada Vetrih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Lung, son anda köşeden filelere gitmekte olan topu parmakları ile kornere çeldi.

63. dakikada Boldrin yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Lung, yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

86. dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesine hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kravets'in vuruşunda kaleci Tarık Çetin köşeyi doğru tercih etse de top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Alberk Alkoç'un düzeltip vuruşunda, altı pas içerisinde Garmash topuğu ile dokunarak topu filelere gönderdi: 2-2

90+3. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı (Dk.88 Atakan Akkaynak), Talbi, Fernandes, Melnjak (Dk.88 Alberk Koç), Abdullah Durak (Dk.70 Garmash), Vetrih (Dk.79 Boriachuk), Sasse (Dk.46 Diomande), Boldrin, Samudio, Skoda

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı (Dk.68 Lopes), Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.83 Rienstra), Campanharo, Mesanoviç (Dk.70 Situm), Kravets

Goller: Dk.11 Samudio, Dk.90+2 Garmash, 90+3 Talbi (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego, Dk.86 Kravets (penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı Kart: Dk.76 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih, Dk.90+6 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.83 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)