Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Son haftalardaki puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Galatasaray, rakibine 4-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek kaydederken Galatasaray'ın golünü Adem Büyük kaydetti.
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.
20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0
45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0
45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
Aytemiz Alanyaspor Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
51. dakikada ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Belhanda'nın çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.
60. dakikada sol kanttan Linnes'in ceza sahası çizgisine kadar inerek içeriye gönderdiği topu Adem Büyük, kontrol ederek ceza sahası yayına doğru çıkardı. Ömer Bayram'ın vuruşunda top üst direğin yakınından dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın içeriye gönderdiği topa Adem Büyük kafayla vurdu. Direğe çarparak oyunda kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
89. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topu Junior Fernandes kontrol ettikten sonra Bakasetas'a gönderdi. Bakasetas sol çaprazdan kaleye gönderdiği top kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 3-1
90+5. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Juanfran'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mustafa Pektemek topu filelere gönderdi: 4-1
Alanyaspor, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorla 52 puanda kalan Galatasaray'ın son 3 hafta öncesinde matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.
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