Demba Ba'dan anlamlı paylaşım: Allah var gam yok

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir'de forma giyen golcü futbolcu Demba Ba'nın Twitter paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

"ALLAH VAR, GAM YOK"

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Başakşehir'in yıldız futbolcusu, yaptığı paylaşımda ligin bitimine son 3 hafta kaldığını belirterek, "Son 3. İnshallah. Allah var, gam yok" ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA SON DURUM

Başakşehir, Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet sonrası 66 puanla son haftayı lider kapatırken, en yakın takipçisi Trabzonspor ise 61 puana sahip. Son maçında Galatasaray'a karşı elde ettiği 3-1'lik galibiyetle Ankaragücü beraberliğini atlatarak moral bulan Trabzonspor, bugün saat 18.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.