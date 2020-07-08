09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Demir Grup Sivasspor: 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1 MAÇ SONUCU

Demir Grup Sivasspor: 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1 MAÇ SONUCU

Son dakika haberine göre, 'in 31'inci haftasında , sahasında konuk ettiği 'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi takım 54 puanda kalırken, 32 puana yükselen BtcTurk Yeni Malatyaspor, kümede kalma umutlarını artırdı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Demir Grup Sivasspor: 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip üçüncülük yarışında yara aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 68. dakikada Acquah 30 metreden attığı müthiş golle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda ev sahibi takımın baskısı sonuç vermedi ve Malatya temsilcisi çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 54 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 32'ye yükselterek rahat bir nefes aldı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA