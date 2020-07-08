Demir Grup Sivasspor: 0 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1 MAÇ SONUCU
Son dakika haberine göre, Süper Lig'in 31'inci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi takım 54 puanda kalırken, 32 puana yükselen BtcTurk Yeni Malatyaspor, kümede kalma umutlarını artırdı.
Süper Lig'in 31. hafta maçında Demir Grup Sivasspor kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip üçüncülük yarışında yara aldı.
Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 68. dakikada Acquah 30 metreden attığı müthiş golle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda ev sahibi takımın baskısı sonuç vermedi ve Malatya temsilcisi çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 54 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 32'ye yükselterek rahat bir nefes aldı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Avrupa futbolunun kaderi belli oluyor!
- Manuel Pellegrini Real Betis'in yeni hocası oldu
- Galatasaray'dan flaş yabancı kuralı açıklaması
- Toroğlu'ndan flaş sözler: Bunlar G.Saray'da oynayacak topçular mı?
- Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'yi transfer etti
- Spor camiası Sakarya için tek yürek oldu
- Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Flaş iddia
- Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı
- Süper Lig'de zirve karıştı!
- Cisse gol krallığı yarışında zirveye oturdu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi