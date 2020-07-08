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Son dakika: Galatasaray ilk 2 şansını kaybetti

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-1 yenilen 'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Galatasaray ilk 2 şansını kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

SON 7 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 7 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor' mağlup oldu.

DEVLER LİGİ ŞANSI KALMADI

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.

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