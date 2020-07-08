Son dakika: Galatasaray ilk 2 şansını kaybetti
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
SON 7 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 7 lig müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor' mağlup oldu.
DEVLER LİGİ ŞANSI KALMADI
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 4-1 yenilen Galatasaray'ın matematiksel olarak ilk 2'ye girme şansı kalmadı.
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