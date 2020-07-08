Seyircisiz maçların dev kulüplere zararı büyük

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacak.



BARCELONA'NIN KAYBI 36.2 MİLYON EURO

2018-2019 sezonunda 174.9 milyon euroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon euro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon euro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon euroyla Manchester United yaşayacak.



KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz'' dedi.



Araştırmaya göre maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı şöyle;



Kulüp - 18-19 Maç Günü Geliri - Bir koltuktan kazancı - Toplam gelir kaybı



Barcelona 174.9 milyon euro 60.7 bin euro 36.2 milyon euro

R.Madrid 155 milyon euro 70.8 bin euro 34.4 milyon euro

M.United 125.7 milyon euro 64.5 bin euro 29 milyon euro

Arsenal 109.2 milyon euro 60.8 bin euro 14.6 milyon euro

PSG 103.7 milyon euro 80.1 bin euro 23 milyon euro

Liverpool 95.5 milyon euro 68.8 bin euro 14.7 milyon euro

Tottenham 92.6 milyon euro 39.6 bin euro 17.8 milyon euro

B.Münich 92.4 milyon euro 56 bin euro 25.2 milyon euro

Chelsea 75.6 milyon euro 57.8 bin euro 9.4 milyon euro

Juventus 71.5 milyon euro 72.7 bin euro 26.8 milyon euro