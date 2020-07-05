Trabzonspor Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında İstanbul'da Galatasaray'a konuk oldu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Karadeniz Fırtınası, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

FEGHOULİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli, Da Costa'ya yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.

GALATASARAY ALEYHİNE BİR DE PENALTI KARARI ÇIKTI

Trabzonspor'un ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda Donk, ceza sahası içinde bordo mavililerin golcüsü Sörloth'u düşürdü. Rakibinin ayağına basan Donk sarı kart görürken, 40. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.

Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Sosa, 41. dakikada kullandığı penaltıda topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

KAPTAN TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Maça iyi başlayan Galatasaray, Trabzonspor kalesini abluka altına altı. Başarılı savunma müdahaleleri ile Karadeniz Fırtınası kalesini gole kapattı.

Maça ortak olan Trabzonspor, Galatasaray'ın üstüne gitmeye başladı.

Donk 40. dakikada ceza sahası içinde bordo mavililerin golcüsü Sörloth'u düşürdü. Hakem Cüneyt Çakır VAR sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Sosa, kazanılan penaltıda takımını öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDA SAHNEYE NOVAK ÇIKTI

Trabzonspor derbilerdeki yıldızlarından birisi olan sol bek Novak, Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a da gol attı.

Bordo mavililerin gelişen atağında Sosa'nın asistini iyi değerlendiren Novak, skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında bir gol bulan Galatasaray skoru 2-1'e getirdi.

Uzatmanın bitimine 1 dakika kalan son sözü söyleyen Sörlot oldu. 3-1

Mücadelede başka gol olmadı ve Trabzonspor Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü.

GÜNCEL PUAN DURUMU