Formula 1'in ilk yarışında Bottas zaferi
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Avusturya Grand Prix'sinde başladı. Sezonun açılış yarışını kazanan isim, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas oldu.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ilk mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.
"Pole pozisyonu"ndan başlayan Bottas, yarışı "1.30.55.739"luk dereceyle lider tamamlarken, Lewis Hamilton yarışı takım arkadaşının arkasında tamamlasa da Red Bull pilotu Alexander Albon'a temas etmesi sonucu 5 saniye ceza aldı ve dördüncü sıraya geriledi.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc liderin 2.7 saniye gerisinde yarışı ikinci, Mclaren'nin 20 yaşındaki Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise Bottas'ın 5.49 saniye gerisinde 3. tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaşadı.
İlk 3'e giren pilotlar ellerinde "ırkçılığı bitir" yazan bir tişörtle poz verdi.
Red Bull pilotları Albon ve Max Verstappen dahil 9 kişi farklı nedenlerden yarış dışı kaldı.
Sezonun ikinci yarışı tekrar Avusturya'da 12 Temmuz'da koşulacak.
- Sezonun ilk yarışı Avusturya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 25 puan
2. Charles Leclerc (Fransa): 18
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 16
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12
5. Carlos Sainz (İspanya): 10
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