Kasımpaşa ve Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. İki yarıda da gol bulamayan ekipler sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
5. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
20. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
42. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
44. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
62. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Demir Grup Sivasspor yarı sahasında orta saha çizgisine yakın bir noktada Florent Hadergjonaj ile girdiği ikili mücadelede Emre Kılınç yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla Hadergjonaj'ı oyun dışına gönderdi.
77. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü iptal edildi. Goiano'nun sağdan ortasında kaleci Ramazan Köse'nin dokunamadığı topu arka direkte Arouna Kone tamamladı ve top filelere gitti. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR hakemleriyle görüştükten sonra, Kone'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının solundan yaptığı vuruşta soluna uzanan kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
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