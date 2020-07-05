Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer tepkisi
Beşiktaş'ın istediği N'Sakala hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncularının aklının çelindiğini söyledi. "Etik olmayan bir transfer yaklaşımı" diyerek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir" dedi.
Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sözleşmesi bitecek bir oyuncuyla görüşüyoruz. Alanyaspor elini çabuk tutsun" açıklamasına yanıt veren Başkan Hasan Çavuşoğlu, transferle ilgili atılan adımların yanlış olduğunu ve etik olmadığını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fabrice N'Sakala ile ilgili yaptığı yorum sonrası yazılı açıklama yayımladı. Ahmet Nur Çebi'nin, "N'Sakala ve Papiss Cisse ile ilgili şu anda bir gelişme yok. Ama serbest olan birçok futbolcuyla görüşüyoruz. N'Sakala da bunlardan biri olabilir. Ama önceliği Alanyaspor'dadır. Onlar da elini çabuk tutsunlar. Yarın öbür gün anlaşırsak kimse birbirine gönül koymasın. Bunu sadece N'Sakala için söylemiyorum genel söylüyorum. Çünkü Aytemiz Alanyaspor Başkanının geçtiğimiz günlerde yanlış bir söylemi oldu. Futbolcuları ellerinin altında. Oturup anlaşsınlar. Şu an anlaştığımız bir oyuncu yok. Lisans yönetmeliğine göre şu an bizim transfer yapma hakkımız yok. Bizde gidenler olmasına rağmen mevcut haklar transfere yetmiyor. Ya arkadaşlar maaşlarını düşürecekler ya da yollarımız ayrılacak. Bu işin içinden başka türlü çıkamayız" açıklamasının ardından bugün Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, başarılı futbolcunun, siyah-beyazlı ekip tarafından aklının çelindiğini söyledi.
"N'SAKALA'NIN AKLI ÇELİNDİ"
Başkan Çavuşoğlu, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin, futbolcumuz Fabrice N'Sakala'nın transferi konusundaki açıklamalarını basından öğrendim. Üzerinde durmak istediğimiz husus, futbolcumuz N'Sakala ile daha önce üç kez görüşme yaptık ve son görüşmenin ardından futbolcumuz bizim teklifimizi kabul etti. Yeni sözleşmesini hazırladık ve kendisine teslim ettik. Kendisi de sözleşmede rakamsal olarak anlaştıklarını, sadece hukuki boyutu için avukatına göndereceğini bize söyledi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi" dedi.
"YAPILAN YANLIŞ"
Yapılan teklifin etik olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, açıklamasında şöyle dedi:
"Burada değinmek istediğimiz konu çok net. Beşiktaş gibi kulüpler büyük kulüplerdir. Anadolu kulüpleri ise belirli bütçelerle kurulan ve belirli ücretlerle oyuncu transfer eden kulüplerdir. Burada etik olmayan, futbolcunun sözleşmesi devam ederken, Beşiktaş yetkililerinin futbolcumuzla görüşmesi ve bizim verdiğimiz ücretten daha fazlasını teklif ederek aklını çelmesidir. Değinmek istediğimiz konu budur. Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yanlıştır, hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir. Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir. Değinmek istediğim konu budur."
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