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Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor - CANLI ANLATIM

'in 30.haftasında Ankaragücü sahasında Aytemiz 'u ağırlıyor. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor - CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu maç öncesinde ev sahibi ekibin 25, konuk ekibin ise 45 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

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ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Lukasik, Kitsiou, Michalak, Orgill, Saba.

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Onur, Cisse.

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