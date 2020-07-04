04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?

? Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk edecek. Ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşaca olan Fenerbahçe ile Göztepe 3 puanı almak için kıyasıya mücadele edecek. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı. Peki, , saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

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Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?

? Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Fenerbahçe ile Göztepe bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe 20 yıl sonra rakibini İstanbul'da yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerebahçe - Göztepe maçı 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak. Sarper Barış Saka'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

GÖZTEPE 20 YILLIK SERİYİ BOZMAK İSTİYOR

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, rakibini 20 yıl sonra ilk kez İstanbul'da yenmek istiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göz-Göz, bugün kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor. Koronavirüs salgını arasının ardından oynadığı 3 maçta hiç galibiyet alamayan Göztepe, ligde 38 puanla 8'inci sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 46 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 52. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 77-35 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İzmir'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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