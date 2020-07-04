Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman? Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Fenerbahçe ile Göztepe bugün yapacakları maçla Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe 20 yıl sonra rakibini İstanbul'da yenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerebahçe - Göztepe maçı 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapacak. Sarper Barış Saka'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.