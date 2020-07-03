Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Koronavirüse yakalanan UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un 57 yaşındaki babası Abdülmanap Nurmagomedov hayatını kaybetti.
Son dakika haberine göre... UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 57 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti.
O İSİM DOĞRULANDI
RT.com'a göre, aile dostu ve Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov'un yaşam savaşını kaybettiğini doğruladı.
HAYATA VEDA ETTİ
Abdülmanap'ın Dağıstan Cumhuriyeti'nde hastalandığı ve "özel bir uçuş" ile Moskova'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü belirtildi. Haziran ayının sonuna doğru Abdülmanap'ın komadan uyandığı ve 'duyarlı' olduğu bildirilmişti. Ancak Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 57 yaşında hayatını kaybetti.
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