İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe Beko İgor Kokoskov ile mi anlaştı?
İgor Kokoskov kimdir? Zeljko Obradovic yönetiminde Avrupa kupalarına damga vuran Fenerbahçe Beko'da köklü değişim yaşanıyor. Efsane Sırp antrenörün görevinden ayrılması sonrasında yeni adaylar belirlendi. Sarunas Jasikevicius'un Barcelona ile anlaşması sonrası İgor Kokoskov ile anlaşıldığı iddia edildi. İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe Beko İgor Kokoskov ile mi anlaştı? İşte detaylar haberimizde...
İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? soruları sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in görevinden ayrılması üzerine Fenerbahçe yönetimi yeni adaylar için harekete geçiyor. Sarunas Jasikevicius'un Barcelona ile anlaşması sonrası İgor Kokoskov ile anlaşıldığı iddia edildi. İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe Beko İgor Kokoskov ile mi anlaştı? İşte detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Beko'da coach Obradovic'in gitmesi tüm taşları yerinden oynatsa da yönetim, gelecek yeni antrenör ve yapılacak transferler adına çok önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, 6 yıllık süreçte Obradovic'in başarılı olmasında büyük rol oynayan İtalyan genel menacer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak kulüpte tutmayı başarmıştı.
İGOR KOKOSKOV KİMDİR?
Vakit kaybetmeden yeni coach arayışalarını sürdüren Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'un Barcelona ile anlaşması sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaştı ve aradığı ismi buldu. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov; Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Cleveland Cavaliers takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.
Kokoskov son olarak, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'te yardımcı antrenör görevinde bulunuyordu.
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