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İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe Beko İgor Kokoskov ile mi anlaştı?

? yönetiminde Avrupa kupalarına damga vuran 'da köklü değişim yaşanıyor. Efsane Sırp antrenörün görevinden ayrılması sonrasında yeni adaylar belirlendi. 'un ile anlaşması sonrası İgor Kokoskov ile anlaşıldığı iddia edildi. İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? ? İşte detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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İGOR KOKOSKOV KİMDİR?

? Hangi takımları çalıştırdı? soruları sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Sırp antrenör 'in görevinden ayrılması üzerine Fenerbahçe yönetimi yeni adaylar için harekete geçiyor. 'un ile anlaşması sonrası İgor Kokoskov ile anlaşıldığı iddia edildi. İgor Kokoskov kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? ? İşte detaylar haberimizde...

'da coach Obradovic'in gitmesi tüm taşları yerinden oynatsa da yönetim, gelecek yeni antrenör ve yapılacak transferler adına çok önemli bir hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler, 6 yıllık süreçte Obradovic'in başarılı olmasında büyük rol oynayan İtalyan genel menacer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatarak kulüpte tutmayı başarmıştı.

İGOR KOKOSKOV KİMDİR?

Vakit kaybetmeden yeni coach arayışalarını sürdüren Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'un Barcelona ile anlaşması sonrası listedeki diğer isimlere yoğunlaştı ve aradığı ismi buldu. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Daha önce, "NBA tarihinin Avrupa'da doğup büyüyen ilk başantrenörü" unvanıyla bu ligde 'ı çalıştıran Kokoskov; , , ve takımlarında da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya'ya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandırmıştı.

Kokoskov son olarak, NBA ekiplerinden 'te yardımcı antrenör görevinde bulunuyordu.

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