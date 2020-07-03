Son dakika: Milan Baros futbolu bıraktı!
Son dakika haberine göre; Galatasaray formasını 2008-2013 yıllarında terleten Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Çek golcünün ilk kulübü olan Banik Ostrava, efsane oyuncularının futbola veda ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi sitesine konuşan Baros, "Her şeyden önemlisi artık dinlenmeye ihtiyacım var. Gelecekte neler olacak bekleyip göreceğiz. Banik de dahil olmak üzere birçok kulüp teklif sundu. Futbol, tüm hayatım boyunca benimle birlikte oldu ve onunla kalma isteğimi göz ardı etmeyeceğim. Ancak artık akışına bıraktım. Dediğim gibi artık tamamen dinlenmek ve daha sonra ne olacağını fazla düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
UNUTULMAZ PERFORMANS
Banik Ostrava'da kariyerine başlayıp yine ilk kulübünde futbolu bırakan Milan Baros, Türkiye'de gösterdiği performansıyla unutulmayanlar arasına girdi. 2008'de Galatasaray'a gelen ve 93 maçta 48 gol atan forvet, sarı-kırmızı formayla 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Baros, 2013/14 sezonunda da Antalyaspor formasını giydi ve Akdeniz ekibiyle 13 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI
Çekya Milli Takımı'nda 93 maçta 41 gollük bir performans gösteren oyuncu, 2002-2005 yıllarında oynadığı Liverpool'da kariyer çıkışını yaptı. Bu dönemde parlayan oyuncu, 2004/05 sezonundaki unutulmaz finalde İstanbul'da sahaya çıktı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool'un bir parçası oldu.
Banik Ostrava, Liverpool, Galatasaray ve Antalyaspor'un dışında Aston Villa, Olympique Lyon, Porsmouth, Mlada Boleslav ve Slovan Liberec'te de oynayan Milan Baros'un kariyerinde 2 Fransa Ligi, 1 Fransa Kupası1 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 FA Cup, 1 Süper Lig ve 1 Çekya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
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