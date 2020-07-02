Nagatomo'dan veda mesajı: Türk insanını çok seviyoruz
Galatasaray'dan ayrılan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, açıklamalarda bulundu. "Galatasaray hayatım boyunca kalbimin en güzel yerinde kalacak" diyen Nagatomo, "Ailem de ben de Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz" şeklinde konuştu.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, "Galatasaray hayatım boyunca kalbimin en güzel yerinde kalacak." dedi.
Sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıkarak teknik direktör Fatih Terim ve arkadaşlarıyla vedalaşan Nagatomo, GSTV'ye açıklamada bulundu.
Karışık duygular yaşadığını dile getiren Japon futbolcu, "Hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Hüzünlüyüm çünkü iki buçuk senedir buradayım, başarılarla dolu iki buçuk sene geçirdim. Öncelikle hocama teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya getirdi, bana bu şansı verdi ve bu forma altında başarılara imza atmamı sağladı. Takım arkadaşlarıma, yardımcı hocalara, tüm çalışanlara ve bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Galatasaray'da geçirdiği günleri hiç unutmayacağını aktaran Nagatomo, şunları kaydetti:
"Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Çok mutluyum çünkü çok büyük, önemli başarılara imza attım. Futbolun da hayat gibi bir başlangıcı ve sonu var. Bugün Galatasaray'daki son günüm ama Galatasaray hayatım boyunca kalbimin en güzel yerinde kalacak. Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum. Sadece Galatasaray taraftarına değil bütün Türk halkına... Geldiğim günden beri bana ve aileme gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ailem burada inanılmaz güzel günler geçirdi. İlerleyen günlerde mutlaka tekrardan Türkiye'ye geleceğiz. Ailem de ben de Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz. Sizleri çok özleyeceğiz."
Teknik direktör Fatih Terim de Nagatomo'nun Galatasaray'da önemli izler bıraktığını vurgulayarak, "Kendisini daha önce İtalya'dan tanıyordum ama yakından tanımak nasip oldu. Futbolculuğu, insanlığı, karakteri, profesyonelliği, ailesi ve futbolu yaşamasıyla Galatasaray'da önemli bir iz bıraktı. Kendisini tanımaktan son derece memnunum. Futbolcum ve dostum olduğu için, kulübüm, şahsım ve arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Ömür boyu dostluğumuz sürecek. Çoğu kişinin uzun yıllarda yapamadığını o Galatasaray adına iki senede yaptı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'den beklenmedik karar!
- Fatih Terim'den Yuto Nagatomo'ya: Yolun açık olsun evlat
- Beşiktaş'ta Mohamed Elneny şoku yaşanıyor!
- Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak?
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
- Beşiktaş'tan genç yıldıza sürpriz teklif!
- G.Saraylı futbolcu gözyaşlarıyla veda etti!
- Kulübü geri çağırınca Galatasaray harekete geçti
- Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı
- Rıza Çalımbay iddialı konuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi