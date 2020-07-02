Merakla bekleniyordu... İşte TFF'nin yabancı sınırı önerisi!
Son dakika haberi... Merakla beklenen TFF'nin yabancı sınırı önerisi gün yüzüne çıktı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun yabancı sınırı görüşünü paylaştı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda TFF'nin kulüpler ile yaptığı görüşmede ilk 11'de önümüzdeki sezon 8, daha sonraki sezonlar için 7 ve 6 yabancı sınırlaması getirmeyi planladığını söyledi. Öte yandan Sepil, önümüzdeki sezon takımların kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncuya izin verilmek istendiğini kaydetti.
İŞTE MEHMET SEPİL'İN AÇIKLAMASI
Yabancı sınırı kritik bir konu. Öyle bir konu ki herkes kendine göre haklı. Biz kulüplerle neyi tartıştık? Bize bir öneriyle gelindi federasyon tarafından ve kulüplerin düşüncesi soruldu. Geçmişte konuşma bazında, resmi olmayan bir takım görüşmeler yapıldı. Bu konunun herkes tarafından değişik değerlendirildiğini de biliyoruz. Burada Nihat başkana iltifat yapmam gerekiyor. Kulüpler Birliği Başkanı seçildiğimde, kulüpler olarak tek bir görüş oluşturma şansımız olmadığını söyledim. Kulüpler bunu kendi arasında değerlendirsin, aynı zamanda federasyonun görüşü nediri sorduk.
Federasyon hem milli takımdan, hem de kulüplerden sorumlu. Hem milli takım hocalarının görüşlerini almaları, hem de kulüplerin görüşlerini almaları gerekiyor. Kulüpler geldiğini biliyordu ama bizden toplu bir görüş gelmemişti. Federasyon, bir planlamanın milli takımlar için uygun olduğunu düşündük diye görüş verdi.
YABANCI SINIRI VE ALTYAPI KONUSU
Ortada verilmiş bir karar yok, sadece Kulüpler Birliğine federasyonun bir öneri paketi var. Kaç oyuncuyla imzalayabilir konusuyla başlayalım. Şu anda 14 oyuncuyla imzalanabiliyor, onların aklından 12 geçtiğinin yönünde bir düşünde olduğu söylendi. İstanbul kulüpleri özellikle, bunun zor olacağını, ellerindeki oyuncuların kontratları olduğunu söyledik. Federasyon, Nihat başkan söyledi. Değişik kulüplerin, değişik düşünceleri olabilir. 14 oyuncuda kalmanın doğru olacağı yönünde biz görüş bildirdik, 14'te kalması yönünde genel bir görüş geldi. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısı ile ilgili öneri getirildi. Federasyonun önerisi, 2020-21 sezonu için 8, diğer seneler 7 ve 6 şeklinde indirilmesi önerisiyle geldi.
Yine federasyon tarafından altyapıdan oyuncu oynatma konusunun federasyon tarafından önemsendiği bilgisi geldi. Önümüzdeki seneden itibaren ilk 11'de altyapıdan minimum 1, sonra da 2'ye çıkması yönünde bir görüş geldi.
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