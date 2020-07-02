Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Galatasaray, Monaco'nun Henry Onyekuru'yu istemesi üzerine resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Sarılı kırmızılı camiadan yapılan açıklamada, "AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir." denildi.
Galatasaray, sözleşmesi bittiği için antrenmanlara çıkmayan Henry Onyekuru ile ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılarda yapılan açıklamada, "AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır.
AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.
Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır.
Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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