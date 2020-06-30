30 Haziran 2020, Salı
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Trabzonspor Galatasaray hazırlıklarına başladı

'in 30. haftasında 'a konuk olacak olan , bir günlük izinin ardından çalışmalarına başladı. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, , ve 'nin, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldıkları belirtildi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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TRABZONSPOR'DA SAKATLAR SAHAYA İNDİ

, 'in 30. haftasında 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

YILDIZLAR ÇALIŞMALARA KATILDI

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, , ve 'nin, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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