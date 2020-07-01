01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Barcelona - Atletico Madrid mücadelesinde kazanan yok

'da haftanın en önemli karşılaşmasında lig ikincisi , üçüncü sıradaki 'i ağırladı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

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Barselona kentindeki Stadı'nda oynanan karşılaşmada atılan dört golün üçü penaltıdan geldi.

Maçın 12. dakikasında 'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

'ın Yannick Carrasco'yu düşürdüğü 15. dakikada 'in kazandığı penaltı atışını Ter Stegen kurtarsa da Alman kalecinin penaltı atılmadan önce bir ayağının kale çizgisinin dışında olduğuna karar veren maçın hakemi atışı tekrarlattı.

19. dakikada bu kez topun başına geçen Saul, attığı golle skoru 1-1'e taşıdı.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 50. dakikada Messi'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Saul, 62. dakikada verilen maçtaki üçüncü, Atletico'nun ikinci penaltısını da gole çevirerek, skora bir kez daha eşitliği getirdi.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

Puanını 70'e çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan, lider 'in (71) arkasında ikinci sıradaki yerini korudu.

Atletico Madrid ise 53 puanla 3.lükte kaldı.

Real Madrid, 2 Temmuz'da sahasında Getafe'ye karşı oynayacağı maçı kazanırsa Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edecek.

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