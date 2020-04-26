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Ajax Ryan Babel kararını verdi

'a geri dönecek mi? sorusuna flaş yanıt 'dan geldi. Hollanda liginde sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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AJAX RYAN BABEL KARARINI VERDİ

Eredivisie, corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Birçok maç oynanmadan sezonun tamamlanmamış olması da kulüpleri ekonomik anlamda sıkıntılı bir sürece götürdü.

Hollanda basınından SoccerNews'e göre yaşanan süreç sonrası Ajax'ın yaz döneminde transfere yüksek paralar harcaması beklenmiyor. Sportif direktör Marc Overmars'ın alternatif çözümler üretmesi gerektiği belirtilirken bu anlamda da 'in ismi öne çıkıyor.

'UCUZ VE TERCİH EDİLEBİLİR'
Kriz öncesi Ajax formasıyla pek de etkili bir görüntü sergileyemeyen Babel ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat yaşanan kriz sonrası Babel'in ucuz ve tercih edilebilir bir seçenek haline geldiği belirtiliyor.

'ın yola devam etmeyi düşünmediği oyuncu için Overmars'ın devreye girerek transferi ucuza bitirebileceği aktarılıyor.

'YATIRIM YAPMA ŞANSIMIZ YOK'
döneminde yaşanacak zorluğa ilişkin Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag da, "Bu konuda birçok sıkıntı var. Son yıllarda yatırım yapabildik ama şu anda bunu yapma şansımız yok. Riske girmemeyi seçtik" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN ELİNİ RAHATLATABİLİR
Galatasaray, önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Ryan Babel'i elinden çıkarmakta zorlanabilirdi. Oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın eli, Ajax'ın yeniden devreye girmesiyle rahatlayabilir.

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