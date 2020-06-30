30 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe'den ayrılan Luigi Datome'nin yeni takımı belli oldu

İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından AX , Beko'dan ayrılan ’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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F.BAHÇE'DEN AYRILAN DATOME'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki İtalyan oyuncunun Milano ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulüp açıklamasında sözlerine yer verilen Datome, "Kariyerimin bu yeni bölümüne Olimpia Milano gibi tarihi ve iddialı bir kulüpte başlayacak olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.

AX Genel Menajeri Christos Stavropoulos da "Gigi, bir atlette aradığımız; karizma, tecrübe, insani değerler ve kazanma alışkanları gibi değerleri barındıran bir oyuncu. Gigi'nin yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübü de bugün sosyal medya hesaplarından "Her şey için teşekkürler Gigi Datome" paylaşımında bulunmuştu. Datome de "Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Datome, Fenerbahçe'de forma giydiği 5 sezonda 1'i Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa sevinci yaşamıştı.

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