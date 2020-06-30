Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer çalışmaları için adeta mekik dokuyor. Sarı lacivertli kulübün listesine son olarak Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti geldi.
Son iki sezondur kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip ilk olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştı.
MERT HAKAN'DAN SONRA CANER ERKİN
Mert Hakan'dan hemen sonra Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin ile görüşmeleri sürdüren Emre Belözoğlu bu transferi de bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
ROMA'NIN YILDIZI DİEGO PEROTTİ LİSTEYE GİRDİ
Birçok isimle görüşme sağlayan kaptan Emre şimdi de Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Diego Perotti'yi listesine aldı. Bizzat transfer görüşmeleri kendi sürdüren 39 yaşındaki Belözoğlu Arjantinli yıldızı bitirmek istiyor.
Emre Belözoğlu'nun bu transfer için Roma kulübüyle yakın ilişkileri olan arkadaşlarını da devreye soktuğu öğrenildi.
Diego Perotti, Genoa'dan Roma'ya 9 milyon euroya transfer olmuştu. 31 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 20 maçta forma giydi 4 gol ve 2 asiste imza attı.
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