30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi!

Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları için adeta mekik dokuyor. Sarı lacivertli kulübün listesine son olarak Roma'nın Arjantinli yıldızı geldi.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'DEN DİEGO PEROTTİ HAMLESİ!

Son iki sezondur kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip ilk olarak Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştı.

MERT HAKAN'DAN SONRA CANER ERKİN
Mert Hakan'dan hemen sonra Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin ile görüşmeleri sürdüren bu transferi de bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

ROMA'NIN YILDIZI DİEGO PEROTTİ LİSTEYE GİRDİ
Birçok isimle görüşme sağlayan kaptan Emre şimdi de Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan 'yi listesine aldı. Bizzat transfer görüşmeleri kendi sürdüren 39 yaşındaki Belözoğlu Arjantinli yıldızı bitirmek istiyor.

Emre Belözoğlu'nun bu transfer için Roma kulübüyle yakın ilişkileri olan arkadaşlarını da devreye soktuğu öğrenildi.

Diego Perotti, Genoa'dan Roma'ya 9 milyon euroya transfer olmuştu. 31 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 20 maçta forma giydi 4 gol ve 2 asiste imza attı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA