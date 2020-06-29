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Trabzonspor'a büyük müjde! Yıldız isim derbide forma giyebilecek

Son iki haftada alınan beraberlikler nedeniyle liderliği 'e kaptıran , 30. hafta oynanacak derbisinde kazanarak koltuğu geri almanın peşinde. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi, bordo-mavili kulübe Ekuban'dan müjdeli haber geldi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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TRABZONSPOR'A BÜYÜK MÜJDE!

'de üst üste aldığı beklenmedik puan kayıplarıyla liderliği 'e kaptıran , halen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda.

Son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yıldız futbolcuları Nwakaeme ve Caleb Ekuban'dan yararlanamayan Fırtına'ya, ile oynanacak derbi öncesinde iyi haber geldi. Son dakika bilgisine göre Ekuban, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.

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