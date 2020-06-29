Trabzonspor'a büyük müjde! Yıldız isim derbide forma giyebilecek
Son iki haftada alınan beraberlikler nedeniyle liderliği Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, 30. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde kazanarak koltuğu geri almanın peşinde. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi, bordo-mavili kulübe Ekuban'dan müjdeli haber geldi.
Süper Lig'de üst üste aldığı beklenmedik puan kayıplarıyla liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, halen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda.
Son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yıldız futbolcuları Nwakaeme ve Caleb Ekuban'dan yararlanamayan Fırtına'ya, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde iyi haber geldi. Son dakika bilgisine göre Ekuban, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.
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