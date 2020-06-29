Trabzonspor'a büyük müjde! Yıldız isim derbide forma giyebilecek

Süper Lig'de üst üste aldığı beklenmedik puan kayıplarıyla liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, halen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda.

Son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında yıldız futbolcuları Nwakaeme ve Caleb Ekuban'dan yararlanamayan Fırtına'ya, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde iyi haber geldi. Son dakika bilgisine göre Ekuban, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.