Galatasaray'da sakatlık kabusu! Linnes ve Lemina da sakatlandı
Çaykur Rizespor maçında 2 sakat ve 2 cezalı veren Galatasaray'da sakatlık kabusu devam ediyor. Galatasaray, Linnes ve Lemina'yı da Başakşehir maçında sakatlığa kurban verdi.
Galatasaray'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına Medipol Başakşehir maçında iki isim daha eklendi.
LINNES VE LEMINA DA SAKATLANDI
Karşılaşmaya stoperde başlayan Mario Lemina ve sağ bek Martin Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayrak girdi.
İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ
LUYINDAMA
Galatasaray'da sezon başı sakatlanan Luyindama'nın ismi TFF'ye bildirilmemişti. Demokratik Kongolu futbolcu, milli takımında sakatlanmıştı ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.
MARCAO
Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Marcao da sakatlık yaşayan isimlerden biri oldu. Brezilyalı yıldız antrenman sırasında sakatlık yaşadı ve sol iç yan bağlaında ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildi.
MUSLERA
Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırıldı. Uruguaylı yıldız uzun bir süre formasından uzak kalacak.
FALCAO
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi
ANDONE
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Rumen futbolcunun sağ dizinde ileri derece esneme tespit edildiği bildirildi.
LEMINA VE LINNES
İki isim Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı.
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