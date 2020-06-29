Galatasaray'da sakatlık kabusu! Linnes ve Lemina da sakatlandı

Galatasaray'ın sakatlık kabusu sürüyor. Sarı-kırmızılı takımda üst üste yaşanan talihsiz sakatlıklar camianın moralini bozmuştu ve teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorluk yaşadı. Galatasaray'da sakatlık kervanına Medipol Başakşehir maçında iki isim daha eklendi.

LINNES VE LEMINA DA SAKATLANDI

Karşılaşmaya stoperde başlayan Mario Lemina ve sağ bek Martin Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. Gabonlu yıldızın yerine oyuna genç futbolcu Emin Bayram dahil olurken, Linnes'in yerine Şener Özbayrak girdi.

İŞTE GALATASARAY'IN SAKATLIK LİSTESİ

LUYINDAMA

Galatasaray'da sezon başı sakatlanan Luyindama'nın ismi TFF'ye bildirilmemişti. Demokratik Kongolu futbolcu, milli takımında sakatlanmıştı ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı oldu.

MARCAO

Sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Marcao da sakatlık yaşayan isimlerden biri oldu. Brezilyalı yıldız antrenman sırasında sakatlık yaşadı ve sol iç yan bağlaında ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildi.

MUSLERA

Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ayağı kırıldı. Uruguaylı yıldız uzun bir süre formasından uzak kalacak.

FALCAO

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği belirtildi

ANDONE

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Rumen futbolcunun sağ dizinde ileri derece esneme tespit edildiği bildirildi.

LEMINA VE LINNES

İki isim Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlandı.