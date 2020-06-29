29 Haziran 2020, Pazartesi
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Mercedes'ten flaş karar! Formula 1'e siyah renkle çıkacak

'li siyahi 'un ölümü tüm dünyayı derinden etkiledi. Bu bağlamda takımlarından , ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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MERCEDES'TEN SİYAH KARARI

'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.

Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

Mercedes pilotu , 'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesinin ardından 'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da 'da yapılacak.

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