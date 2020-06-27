12 kişinin pozitif çıktığı Akhisarspor yeniden korona testine girdi
TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, yaptırılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Daha önce toplam 12 kişinin testinin pozitif çıktığı Akhisarspor'da bu kez tüm testler negatif çıktı.
TFF 1. Lig'de 28 Haziran Pazar günü Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek Akhisarspor'da yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik ekibe, futbolculara ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.
Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde aralarında teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Avdija Vrsajevic, Burhan Eşer ve Ergin Keleş'in de bulunduğu toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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