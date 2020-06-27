27 Haziran 2020, Cumartesi
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12 kişinin pozitif çıktığı Akhisarspor yeniden korona testine girdi

1. Lig ekibi , yaptırılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı. Daha önce toplam 12 kişinin testinin pozitif çıktığı Akhisarspor'da bu kez tüm testler negatif çıktı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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AKHİSARSPOR TEST SONUÇLARINI AÇIKLADI

1. Lig'de 28 Haziran Pazar günü Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek 'da yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, teknik ekibe, futbolculara ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 PCR testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Yeşil-siyahlı ekipte 21 Haziran Pazar günkü Altay maçı öncesinde yapılan testlerde aralarında teknik direktör ile futbolcular Avdija Vrsajevic, ve Ergin Keleş'in de bulunduğu toplam 12 kulüp mensubunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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