Fenerbahçe Yeni Malatyaspor |CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 18.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde takip edebilecekler...
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut
Maç saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde takip edebilecekler...
FENERBAHÇE YENİ MALATYA CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Chelsea'nin yıldızını istiyor!
- Mert Hakan Yandaş ailesiyle geliyor!
- Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti
- Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
- İşte korona testlerinin sonuçları
- Akhisarspor test sonuçlarını açıkladı
- Beşiktaş Konyaspor'u 3-0 yendi!
- G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber!
- Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat!
- Trabzonspor zirve aşkına! İşte Fırtına'nın ilk 11'...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?