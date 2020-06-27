Fenerbahçe Yeni Malatyaspor |CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut

Maç saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde takip edebilecekler...

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Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.



Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.