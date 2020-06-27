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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor |CANLI ANLATIM

'in 29. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor. 18.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde takip edebilecekler...

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR |CANLI ANLATIM

'in 29. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk ediyor.

Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Jailson, Deniz, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Acquah, Robin, Gökhan, Murat, Kjartansson, Umut

Maç saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinde takip edebilecekler...

FENERBAHÇE YENİ MALATYA CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.

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