Trabzonspor - Ankaragücü CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

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