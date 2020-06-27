27 Haziran 2020, Cumartesi
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Trabzonspor - Ankaragücü CANLI ANLATIM

'in 29.haftasında - Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem 'in yöneteceği maçın canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ CANLI ANLATIM

'de 29. hafta mücadelesinde ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

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