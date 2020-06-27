Trabzonspor - Ankaragücü CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor - Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maçın canlı anlatımı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Trabzonspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 57 puanla 2. sırada yer alırken, ligin son sırasındaki Ankaragücü ise 24 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill
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