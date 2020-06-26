Son dakika: Beşiktaş Konyaspor'u 3-0 yendi!
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk yarıda 10 kişi kalan Konyaspor karşısında oyunun tamamen üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 3-0 kazanarak 3 puana uzandı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. 29. haftanın açılış maçında Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 3 golle 3 puan alarak ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İLK YARIDA BİTİRDİ
Hadziahmetovic'in 15. dakikada kırmızı kart yemesi üzerine Konyaspor kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti. Maçın üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 40. dakikada Burak Yılmaz ile öne geçti.
İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Diaby oldu. 2-0
Karşılaşmanın 2. yarısında perdeyi kapatan ise Lens oldu. 52. dakikada topla buluşan Lens, skoru 3-0 yaptı.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş 3-0 kazanarak 3 puana uzandı.
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