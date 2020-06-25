25 Haziran 2020, Perşembe
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TFF, 2. ve 3.lig maçlarının başlayacağı tarihi açıkladı

Son dakika haberi... , 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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TFF, 2. VE 3.LİG MAÇLARININ BAŞLAYACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

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